Le Xiaomi Mi 9 passe sous la barre des 200 euros chez SFR Red (via ODR)

Le smartphone haut de gamme Xiaomi Mi 9 fait l’objet d’un bon plan sur le site de SFR Red. Il est affichĂ© Ă 249 euros au lieu de 319 euros. Le smartphone Ă©tant Ă©ligible Ă une offre de remboursement de 50 euros, son prix de revient final passe donc Ă 199 euros.Â

L’excellent smartphone Xiaomi Mi 9 qui embarque l’un des plus puissants processeur du moment, Ă savoir le Qualcomm Snapdragon 855 Ă©paulĂ© par 6 Go de mĂ©moire RAM est disponible sur le site de SFR Red pour 249 €. De plus, une offre de remboursement d’une valeur de 50 euros permet de faire baisser son prix Ă 199 euros.

Pour en profiter, vous devez complĂ©ter le formulaire en suivant les instructions prĂ©sentes dans les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre. Le Xiaomi Mi 9 dispose d’un Ă©cran AMOLED Full HD+ de 6,39 pouces (rĂ©solution 2340 x 1080 pixels), du processeur Qualcomm Snapdragon 855, de 6 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage et d’une batterie d’une capacitĂ© de 3300 mAh avec charge rapide.

Pour la photo, on retrouve une triple caméra 48 MP + 16 MP + 12MP. Côté connectivité, le Bluetooth 5.0, GPS, Glonass et l’USB-C sont notamment de la partie. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n’hésitez pas à consulter notre article consacré au test du Xiaomi Mi 9.