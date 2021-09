Le Vivo V21 avec un casque de sport offert et 100€ de réduction chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter d'un pack contenant le smartphone Vivo V21 5G, un casque Bluetooth de sport noir et une coque de protection avec 100€ de remise immédiate. Découvrez tous les détails de l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez la Fnac

C'est le moment ou jamais de vous équiper sans vous ruiner grâce à la Fnac. L'enseigne vous propose en effet une réduction exceptionnelle de -21% sur un pack contenant :

Un smartphone Vivo V21 6,44 pouces 5G Double SIM 128Go Bleu nuit.

Un casque Bluetooth sans fil de sport noir.

Une coque de protection.

Pendant quelques jours seulement, vous pouvez ainsi profiter de ce pack pour seulement 379€ au lieu de 479€.

Si vous le commandez dès maintenant sur le site de la Fnac, vous bénéficiez en prime des cadeaux suivants :

4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium (puis 9,99€/mois, sans engagement).

1 mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming de documentaires BrutX (puis 4,99€/mois, sans engagement).

Les frais de livraison offerts.

Le Vivo V21 : une autonomie exceptionnelle et des selfies surprenants

Doté d'un écran de 6,44 pouces, le Vivo V21 est compatible avec la 5G et propose 128Go de stockage et 8Go de RAM. Pour son prix, on peut facilement dire qu'il a tout ce qu'il faut là où il faut.

Il va cependant plus loin que la plupart des smartphones dans sa gamme de prix sur deux points :

L'autonomie. La qualité des selfies.

Côté autonomie, le Vivo V21 est, en effet, équipé d'une batterie de 4000 mAh capable de tenir plus de 14 heures en activité classique. Il propose aussi la charge rapide et peut ainsi récupérer plus de 80% de son autonomie en moins d'une heure. De très belles performances pour un smartphone de cette gamme.

Autre très bon point : les selfies. Le Vivo V21 propose en effet une caméra frontale de 44 mégapixels avec un système de double LED frontale. De quoi se prendre en photo soi-même avec la même qualité que les influenceurs et leurs fameuses ring light.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.