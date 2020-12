Le système Surround 5.1 Logitech Z607 passe à 79,99 € pour le Black Friday

Le Black Friday Amazon est lancé et il est possible de se faire plaisir à petit prix. Parmi les bons plans qui ont attiré notre attention, il y a le système audio 5.1 Surround Logitech 2607. S’il faut habituellement débourser 129,99 € pour s’en équiper, il passe à 79,99 € pour le Black Friday grâce à une réduction de 49 €.

Si vous êtes à la recherche d’un système audio pour votre ordinateur par exemple, vous pouvez jeter un oeil au système audio 5.1 Logitech Z607 proposé à seulement 79,99 € au lieu de 129,99 € dans le cadre des bons plans du Black Friday Amazon. Pour moins de 80 euros, ce système vous permet de d’avoir un son Surround 5.1, digne d’un home cinéma.

L’ensemble est composé de cinq haut-parleurs satellites et un caisson de basses qui produisent un son Surround et des basses puissantes. Idéal pour écouter votre musique, vos films et vos jeux, il délivre une puissance en crête de 160 Watts. Livré avec une télécommande, il prend en charge les formats de fichiers audio MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

Il est également compatible avec les dispositifs Bluetooth, dont le Bluetooth 4.2, avec une qualité supérieure et ultra-fiable, une diffusion audio à vitesse supérieure avec une compression minimale allant jusqu’à 15 mètres. Le Logitech Z607 est également doté de connexion filaire avec la prise audio 3,5 mm et une entrée RCA. Enfin, il a des dimensions de 86 mm x 40 mm x 7 mm pour un poids de 16,6 kg.