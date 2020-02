Le superbe ultrabook Asus Zenbook UX431FA-AM102T à 1000 €

Avec son équipement haut de gamme et son design très sophistiqué, ce PC portable Asus au format 14 pouces est proposé par Darty avec une réduction de prix de 23 % (999,99 € au lieu de 1299,99 €). La configuration intègre un pavé tactile original, qui se transforme en pavé numérique (NumPad).

Le Zenbook UX431 d’Asus est un PC ultra portable qui arbore un look très sĂ©duisant, avec son châssis en aluminium brossĂ©. Avec son Ă©cran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 14 pouces, la configuration ne pèse que 1,45 Kg. On peut donc l'emporter facilement avec soi en toutes circonstances. D’autant plus que sa pochette de transport est fournie. Original, la charnière Ergo Lift de l’Ă©cran soulève lĂ©gèrement le clavier afin d’obtenir une inclinaison qui permet d’optimiser la frappe.

L’ordinateur portable est dotĂ© d’une dalle LCD IPS mate qui procure un affichage sans reflet dĂ©sagrĂ©able, en particulier lorsqu’on utilise la machine en extĂ©rieur. D’autre part, il est dotĂ© de composants haut de gamme : processeur Intel Core i7-8565U (4 coeurs cadencĂ©s Ă 1,8/4,6 GHz), avec 16 Go de mĂ©moire et un SSD de 512 Go. La rĂ©activitĂ© de Windows 10 et des applications est donc au rendez-vous.

Le clavier du Zenbook est rĂ©tro Ă©clairĂ©. D’autre part, son pavĂ© tactile est constituĂ© d’un Ă©cran LCD, qui peut afficher un pavĂ© numĂ©rique, afin de faciliter la saisie des nombres. La connectique de la machine comprend une sortie vidĂ©o HDMI, un lecteur de cartes mĂ©moire SD ainsi que trois ports USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 de type C). Enfin, quatre haut-parleurs signĂ©s Harman Kardon sont prĂ©sents, afin d’Ă©couter de la musique ou de regarder des vidĂ©os dans les meilleures conditions.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.