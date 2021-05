Le SSD interne PNY CS900 de 120 Go est à moitié prix

Le SSD interne PNY CS900 d'une capacité de 120 Go fait l'objet d'une réduction de 50 % sur Amazon. Il est ainsi possible de se le procurer à seulement 19 euros au lieu de 29,99 euros en moyenne.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le bon plan sur le SSD PNY CS900 de 960 Go, c'est au tour du modèle 120 Go de faire l'objet d'une belle réduction du coté d'Amazon France. Grâce à une réduction de 10,99 euros, il est possible de s'en équiper à 19 euros au lieu de 29,99 euros en moyenne.

Pour en revenir au SSD, ce dernier permet d'améliorer significativement le système et les applications d'un ordinateur, l'accessoire de la marque PNY (référence SSD7CS900-120-PB) dispose de l'interface Serial ATA III/6 GBPs et offre des vitesses de lecture pouvant atteindre jusqu'à 560 Mo/s et jusqu'à 450 Mo/s en écriture.

Ce dernier est en outre compatible avec les PC tournant sous les systèmes d'exploitation Linux, Apple MacOS X, Windows Vista (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits) et Windows 10 (32/64 bits).

Pour ce qui est des dimensions, le PNY CS900 mesure 10 x 7 x 0.7 centimètres (pour un poids léger de 50 grammes). Enfin, ce SSD est garanti 3 ans par le constructeur et 3 ans pièces et main d'oeuvre par le constructeur.

Lire également : Meilleurs SSD internes SATA, M.2 NVMe 2021 : quel modèle choisir ?