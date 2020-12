Le Sony Xperia 5 voit son prix chuter de moitié chez la Fnac !

Le Sony Xperia 5 fait l’objet d’une réduction de 50% du coté de la Fnac. S’il faut habituellement débourser 799 € pour s’en équiper, il est possible de l’avoir grâce à ce bon plan sous la barre des 400 € à très précisément 399 €.

Ne perdez plus une minute pour profiter de ce bon plan vu du coté de la Fnac qui permet de se procurer le smartphone haut de gamme Sony Xperia 5 à 399 € au lieu de 799 € en moyenne. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles, premiers arrivés, premiers servis ! Pour son achat, le Fnac vous offre aussi 4 mois d’abonnement au service de streaming musical Deezer Premium, de quoi profiter des haut-parleurs Dolby Atmos qu'embarque le Xperia 5.

Concernant ses caractéristiques techniques, on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM. Son autonomie est assurée par une batterie de 3140 mAh compatible avec la charge rapide de 18W. Le terminal est doté d’un écran 6,1 pouces OLED 21:9 de définition 1080 x 2520 pixels.

Il embarque une mémoire de 128 Go, extensible jusqu’à 512 Go grâce au slot dédié. Côté photo, le Xperia 5 est doté du même triple capteur photo de 12MP que le Xperia 1. Le flagship dispose par contre d’un traitement logiciel amélioré et inspiré des caméras du fabricant nippon. Enfin, il a des dimensions de 158 x 68 x 8.2mm pour un poids de 164 grammes.