Le Samsung Galaxy S20 FE pour 1€ + 7€/mois pendant 24 mois, une offre irrésistible à durée limitée

Vous avez envie de vous offrir un téléphone haut de gamme sans vous ruiner pour autant ? Cette offre à tout pour vous séduire. Elle permet en souscrivant au forfait 90Go Sensation Avantages Smartphone de s’offrir l’excellent Samsung Galaxy S20 Fan Edition pour 1€ + 7€/mois pendant 24 mois.

L’offre débute avec une remise de 540 euros liée à la souscription au forfait 90Go sur 2 ans. Une offre de remboursement après l’achat vient s’ajouter à cela. Au final, alors que le prix initial du smartphone est de 759€, vous n’aurez qu’à débourser 1 euro + 7 euros par mois pendant 2 ans pour acquérir ce smartphone haut de gamme de Samsung.

Découvrir l’offre

Autant dire que l’opération est financièrement indolore et que vous pourrez profiter sans attendre des performances que délivre le Samsung Galaxy S20 FE. En effet, il est équipé du puissant processeur Snapdragon 865 qui vous permettra d’utiliser vos 90 Go par mois sans aucun ralentissement que ce soit lorsque vous regardez vos séries préférées sur les plateformes de streaming ou lorsque vous jouez en réseau depuis votre mobile.

Vous profiterez également d’un affichage immersif puisque l’écran de 6,5 pouces est équipé d’une excellente dalle Oled. Et grâce à la batterie de 4500 mAh vous ne risquez pas d’être interrompu. Vous bénéficierez de 6 Go de Ram et de 128 Go de stockage et d’un module photo embarquant un capteur principal de 12 mégapixels (f/1.8), un capteur grand angle de 12 mégapixels (f/2.2), un capteur grand angle de 8 mégapixels (f/2.0) et en façade un capteur de 32 mégapixels.

6 couleurs sont proposées (bleu Navy, blanc, vert, rouge, lavande et orange) et il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez forcément celle qui vous convient.

La 5G et une tonne de bonus en prime

La Samsung Galaxy S20 FE est compatible 5G ce qui vous permettra d’accéder au réseau Bouygues en 5G ou en 4G partout en France la couverture du réseau étant quasi totale. Vous bénéficierez ainsi de connexions rapides même dans les zones les plus fréquentées. 35 Go parmi les 90 Go peuvent être utilisés en Europe, dans les DOM et en Suisse.

En France métropolitaine vous pourrez profiter des SMS/MMS illimités et même d’Internet illimité le weekend. Vers l'international, les appels sont illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et vers les fixes de 120 destinations.

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque cette offre inclut une deuxième carte sim offerte, un accès à 50 chaînes de TV en HD grâce à B.tv, L’Equipe en version numérique chaque jour et avec Cafeyn vous accéderez à plus de 1000 titres de presse en lecture illimitée !