Le Samsung Galaxy Note 20 voit son prix chuter à 699 €

Le smartphone haut de gamme Samsung Galaxy Note 20, habituellement commercialisé à 959 € voit son prix chuter du coté des enseignes Amazon, Boulanger et Cdiscount. Il est affiché à 699 € dans les coloris vert, bronze et gris.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

Si vous souhaitez vous équipez du Samsung Galaxy Note 20 sous la barre des 700 euros, vous pouvez dès à présent profiter de ce bon plan que propose les enseignes Amazon, Boulanger et Cdiscount. Le smartphone haut de gamme du constructeur coréen y est en ce moment affiché à 699 € au lieu de 959 € en moyenne soit une réduction de 260 €.

Concernant les caractéristiques du Galaxy Note 20, le smartphone de Samsung est équipé d'un écran 6,7″ Infinity-O AMOLED 19,5:9 (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz). Il embarque le processeur Exynos 990 (7nm) de Samsung, épaulé par 8 Go de RAM, et 256 Go de mémoire de stockage interne.

Son autonomie est assurée par une batterie de 4300 mAh et on retrouve le système d'exploitation mobile Android 10. La partie photo se compose d'un capteur avant de 10 MP et d'un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours consulter notre article consacré au test du Samsung Galaxy Note 20.

A lire aussi : quel smartphone Samsung choisir