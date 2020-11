Le Samsung Galaxy Note 10 256Go à moins de 500€ chez Electro Dépôt !

Le prix du Samsung Galaxy Note 10 256Go est en baisse chez Electro Dépôt. Vous pouvez en effet vous le procurer pour 479,98€ au lieu de 699,98€. Mais attention, cette baisse est temporaire ! Si vous souhaitez profiter de cette réduction de 220€, rendez-vous sur le site d’Electro Dépôt.

Super bon plan chez Electro Dépôt ! Pour quelques jours seulement, le site vous propose de vous procurer le Samsung Galaxy Note 10 256Go noir pour seulement 479,98€ au lieu de 699,98€. Une occasion en or de profiter de la qualité des Samsung Galaxy Note pour moins de 500€ !

Les performances d’un ordinateur dans un smartphone : le Samsung Galaxy Note 10 !

Plus compact que ses prédécesseurs, le Samsung Galaxy Note 10 256Go noir possède également un écran plus grand avec des bords plus fins. En métal poli et en verre, son design est d’une grande finesse. Son écran Infinity permet une immersion parfaite et l’appareil frontal est très bien intégré à l’écran Dynamic AMOLED.

Côté performances, le Samsung Galaxy Note 10 bénéficie d’une batterie intelligente 3500 mAh et se charge entièrement en seulement 30 minutes grâce au mode Charge ultra rapide. Avec ses 8Go de RAM et ses 256Go de mémoire externe, il est également rapide en toutes circonstances.

Pour les fans de photo, il est aussi à la hauteur avec 3 capteurs à l’arrière (12 Mpx, 16 Mpx et 12 Mpx) et 1 capteur frontal avec un mode portrait pour des selfies de qualité. Il dispose aussi d’un zoom optique x2 ainsi que d’un objectif ultra grand-angle.

Finalement, avec le Samsung Galaxy Note 10, vous profitez des performances d’un ordinateur, d’un S Pen connecté, d’un studio de cinéma et d’une console de jeux dans un seul et même appareil : votre smartphone.

Précisons qu’en cette période compliquée, les magasins Electro Dépôt restent ouverts ! Tous les produits du magasin sont en vente, à part le gros électroménager et les accessoires gaming. L’ensemble des produits sont vendus sur le site et la livraison est gratuite pour les petits produits et dès 30€ d’achat. Vous pouvez également retirer vos produits en Click & Drive dans l’un des 82 magasins Electro Dépôt présents en France.

Cet article est une publication sponsorisée par Electro Dépôt.