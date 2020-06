Le Samsung Galaxy A51 + casque Bluetooth JBL T500 à prix canon chez Orange (via ODR)

Si vous avez craqué pour l’excellent smartphone Galaxy A51 de Samsung, sachez que le smartphone est actuellement proposé à 299.90 € sur le site de la boutique en ligne de l’opérateur Orange. Ce dernier est éligible à une offre de remboursement différé de 50 € faisant chuter son prix à 249.90 €. De plus, le casque Bluetooth JBL T500 passe de 29 € à 9 € si vous l’acheter avec le A51.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus le smartphone milieu de gamme de Samsung, le A51 qui représente en 2020 un des meilleurs rapport qualité prix du marché. Affiché à 299.90 € sur le site de la boutique en ligne Orange, il est possible de faire chuter son prix sous la barre des 250 €, à plus exactement 249.90 € via l’intermédiaire d’une offre de remboursement différé de 50 €.

Pour profiter de l’offre, vous devez une fois votre achat effectué, constituer votre dossier et le renvoyer avant la date limite en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l’offre. Pour avoir le casque Bluetooth JBL T500 à 9 € au lieu de 29 €, vous devez l’ajouter dans votre panier avec le Galaxy A51. Au final le tout revient à seulement 258.90 €.

Pour rappel ou à titre d’information, le Galaxy A51 que nous avons testé est équipé d’un processeur Exynos 9611, d’un écran Full HD+ de 6,5 pouces (résolution 2400 x 1080px), du système d’exploitation mobile Android 10 (avec une surcouche Samsung One UI 2), de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go (extensible via microSDHC jusqu’à 512 Go) et d’une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide.

A voir aussi : quel smartphone Samsung Acheter en 2020