Le Samsung Galaxy A50 passe sous la barre des 300 € sur Amazon

Le smartphone milieu de gamme Samsung Galaxy A50 fait actuellement l’objet d’une baisse de prix sur Amazon. Il est possible de l’avoir Ă 269 euros. PlutĂ´t pas mal quand on sait qu’il est habituellement commercialisĂ© pour 349 euros. Trois coloris sont disponible Ă ce tarif avantageux : noir, bleu et blanc.Â

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous offrir le Samsung Galaxy A50 sous la barre des 300 euros, Ă plus exactement 269 euros. Pour ce prix, vous disposez d’un appareil dotĂ© d’un capteur d'empreinte sous l’écran, fonctionnalitĂ© empruntĂ©e au haut de gamme Samsung Galaxy S10. C’est la version avec 128 Go de mĂ©moire (extensibles jusqu’à 512 Go via microSD) ainsi que 4 Go de RAM qui fait l’objet de ce bon plan.

En outre, on retrouve le processeur maison Samsung Exynos 9610 et une batterie de 4 000 mAh compatible charge rapide lui assurant une excellente autonomie. Son écran Infinity-U Super AMOLED d’une diagonale de 6,4 pouces affiche une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels). Ce smartphone propose également un triple capteur photo (25 MP f/1.7 + 5 MP f/2.2 + 8 MP f/2.4) et un capteur frontal de 25 MP. (f/2.0). De quoi prendre de belles photos. Le tout tourne sous Android 9.0 Pie avec la surcouche constructeur Samsung One UI.

