Le Redmi Note 10 en avant-première et à prix cassé chez AliExpress !

Alors qu’ils viennent à peine d’être annoncés par Xiaomi, la version européenne des nouveaux smartphones Redmi Note 10, Note 10 5G, Note 10S et Note 10 Pro est d’ores et déjà disponible sur AliExpress, et ce, pour un prix défiant toute concurrence.

Sur AliExpress, vous pouvez dès maintenant vous procurer les versions européennes des Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro. Avec le code FRMARCH16, vous pouvez de plus profiter de ces smartphones pour un prix dérisoire :

Le Redmi Note 10 64Go est à 147€.

Le Redmi Note 10 128Go est à 167€.

Le Redmi Note 10 Pro 64Go est à 217€.

Le Redmi Note 10 Pro 128Go est à 237€.

Milieux de gamme, le Redmi Note 10 offre des prestations se rapprochant du haut de gamme avec notamment un écran AMOLED de 6,43 pouces. Doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 678, il propose une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Côté photo, il offre également une expérience intéressante avec un quadruple capteur photo à l’arrière dont un capteur principal de 48 Mp et un objectif ultra grand-angle de 8 Mp. Enfin, le nouveau smartphone Xiaomi embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33W.

Le Redmi Note 10 Pro va encore plus loin avec un écran similaire au Redmi Note 10 classique, mais un taux de rafraîchissement 2 fois supérieur (120 Hz). Sa fluidité d’écran permet ainsi de jouer en ligne sans coupure. Très puissant, il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 732G et de 6 à 8Go de RAM (en fonction des modèles). Côté photo, le Redmi Note 10 Pro se démarque une nouvelle fois avec un capteur principal de 108 Mp et un mode nuit digne des plus grands. Enfin, sa batterie est légèrement supérieure à celle du Redmi Note 10 classique avec 5020 mAh.

En ce moment chez AliExpress, vous pouvez aussi profiter de nombreuses autres offres comme la livraison en 3 à 10 jours et jusqu’à -50% sur une large sélection de produits. Attention cependant, cette campagne n’est valable que jusqu’au 13 mars prochain.

Le site chinois vous propose également une multitude de Super Flash Deals. Jusqu’au 21 mars, tous les matins à 9h piles, AliExpress met en ligne des codes promo exceptionnels qui commencent tous par “SUPERDEALS” et qui ne fonctionnent que sur un nombre limité de produits. Pour en profiter, il faut donc être rapide et efficace !

