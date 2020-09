Le Pixel 5 arrive chez RED by SFR, avec un casque Bose offert !

Le Pixel 5 est disponible en précommande depuis ce soir chez RED by SFR et il n’arrive pas seul. En effet, pour tout achat d’un Pixel 5 sur le site de RED, l’opérateur vous offre un casque Bose, ainsi qu’un abonnement gratuit jusqu’au 30 avril 2021 à Youtube Premium, Google One, Google Play Pass, Google Play Points et Stadia. Attention, l’offre ne dure qu’un temps limité, alors rendez-vous vite sur le site de RED pour en profiter.

Pour fêter la sortie du tout nouveau Pixel 5 de Google, RED by SFR a décidé de faire les choses en grand. À partir de 20h30 ce soir, si vous précommandez le Pixel 5 sur le site de l’opérateur, vous recevez aussi gratuitement un casque Bose QC 35 II d’une valeur de 349€ !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, RED by SFR ne s’arrête pas là et vous propose également de bénéficier de plusieurs abonnements gratuits à Youtube Premium, Google One, Google Play Pass, Google Play Points et Stadia. Ces abonnements sont inclus dans votre offre RED jusqu’au 30 avril 2021. Au-delà de cette date, vous pouvez soit vous désinscrire, soit continuer de profiter de ces services en étant facturé le prix des abonnements classique.

Le Pixel 5, le nouveau smartphone signé Google

Durant une conférence officielle qui s’est déroulée cet après-midi aux Etats-Unis, Google a annoncé la sortie de son tout nouveau smartphone : le Pixel 5. Moins cher que le Pixel 4 lors de sa sortie, le nouveau mobile du géant californien est à seulement 629€ avec RED by SFR. Avec ce tarif, Google change de positionnement et se dirige vers le haut du milieu de gamme.

Le Pixel 5 est le premier smartphone Google compatible avec la 5G. Il fonctionne avec Android 11 et est doté d’un SoC Snapdragon 765G accompagné de 8Go de RAM. Il bénéficie également d’un écran de 6 pouces OLED ainsi que d’un double capteur photo avec ultra grand-angle à l’arrière.

Tout juste annoncé cet après-midi, le Pixel 5 n’est pour le moment disponible qu’en précommande. On peut cependant imaginer que les premiers stocks vont vite s’épuiser. Alors il n’y a pas une minute à perdre ! Rendez-vous dès maintenant sur le site de RED pour profiter de ce smartphone et gagner un casque Bose ainsi qu’un abonnement gratuit à plusieurs services Google comme le célèbre Youtube Premium.

Cet article est une publication sponsorisée par RED by SFR.