Le PC portable Lenovo Ideapad S340-15API à 499 € + 60 € en carte cadeau

Ce bon plan de Darty propose actuellement ce PC portable Lenovo, bien adaptĂ© aux applications bureautiques et multimĂ©dia, pour 599 € (au lieu de 699 € en temps normal). Et comme Lenovo rembourse 100 € jusqu’au 4 fĂ©vrier, la configuration ne revient au final qu’Ă 499 €. En bonus, jusqu’Ă lundi Ă 13h, vous recevez une carte cadeau de 60 €.

Ce Lenovo Ideapad S340-15API est une configuration dotĂ©e de bons composants, tout Ă fait capables de rĂ©pondre Ă tous vos besoins lorsqu’il s’agit d’utiliser des applications bureautiques (Word, Excel, retouche graphique lĂ©gère, etc.) et de lire des fichiers multimĂ©dia (Ă©couter de la musique et regarder des vidĂ©os en streaming ou en local, visionner des photos, etc.). Seuls les jeux sophistiquĂ©s ne peuvent pas ĂŞtre utilisĂ©s dans des conditions satisfaisantes.

En effet, la puce graphique AMD Radeon RX Vega 10 intĂ©grĂ©e au processeur AMD Ryzen 7 3700U (un modèle Ă quatre coeurs cadencĂ©s Ă 2,3/4,0 GHz) n’est pas suffisamment performante. Seuls les jeux « lĂ©gers » pourront fonctionner, en baissant la dĂ©finition d’affichage (mode 720p, soit 1 280 x 720 pixels).

Grâce Ă 8 Go de mĂ©moire et -surtout – Ă un SSD de bonne capacitĂ© (512 Go), la rĂ©activitĂ© du système est assurĂ©e. Bon point, malgrĂ© son Ă©cran de 15,6 pouces, qui dĂ©livre des images prĂ©cises, en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), le poids de l’Ideapad reste infĂ©rieur Ă 2 Kg (1,8 Kg).

Pour le reste, la configuration est dotĂ©e de trois ports USB 3.1, dont un de type C. Une Webcam 720p est Ă©galement prĂ©sente, ainsi qu’un lecteur de cartes mĂ©moire SD et une sortie vidĂ©o HDMI.

