Le PC portable gamer Asus TUF766IU-H7110T (17,3 pouces 120 Hz, Ryzen 7 4800H, GeForce GTX 1660Ti) en promo à 1 199,99 €

Cette vente flash de Darty permet de bénéficier d’un prix en baisse de 29% sur cette configuration Asus TUF par rapport à son prix habituel : seulement 1 199,99 € au lieu de 1 699,99 €. En bonus, jusqu’à lundi 13h, recevez une carte cadeau de 60 €.

Cette configuration Asus, de la gamme TUF (ordinateurs portables d’entrée/milieu de gamme destinés aux joueurs) dispose d’un équipement bien équilibré. De plus, son grand écran IPS de 17,3 pouces offre un excellent confort d’affichage. La dalle LCD supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et – surtout – fonctionne à une fréquence de 120 Hz. De quoi obtenir des animations d’une très grande fluidité.

La puce graphique qui équipe l’Asus TUF766IU-H7110T permet d’exploiter cette possibilité de l’écran. En effet, il s’agit du processeur Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (6 Go de mémoire), qui peut faire fonctionner la quasi totalité des jeux actuels avec un niveau de détails graphiques maximal (Ultra). Pour dépasser les 60 images par seconde, il sera peut être nécessaire – selon les jeux – de baisser quelque peu la qualité des effets graphiques (High ou Medium).

Le processeur central, quant à lui, est l’excellent Ryzen 7 4800H d’AMD. Ce modèle à huit coeurs physiques (cadencés à 2,9/4,2 GHz) délivre des performances de premier ordre, aussi bien dans les jeux qu’avec des applications graphiques nécessitant des calculs intensifs. Il est complété par 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go qui assure une bonne réactivité à Windows 10 et aux applications. L’ajout d’un second SSD est possible.

Pour le reste, l’Asus TUF embarque un clavier rétro éclairé RGB, doté de touches ZQSD transparentes, afin de ne jamais les perdre de vue. La connectique comprend, en plus d’une sortie vidéo HDMI, quatre ports USB, dont deux 3.0 de type A et un de type C .

Cet article vous est proposé par Darty.