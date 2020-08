Le PC portable Asus TUF (AMD Ryzen 5 4600H, écran 144 Hz et GeForce GTX 1650Ti) à seulement 960 €

Le PC portable Asus TUF566II-AL133T est destiné aux joueurs. Ils est actuellement proposé par Darty avec une remise de 26%, ce qui fait passer son prix de 1299,99 € à seulement 959,99 €. Ce n’est pas cher compte tenu de son équipement de qualité.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cet ordinateur portable Asus de la gamme TUF dispose de composants de dernière génération. A commencer par son processeur AMD Ryzen 5 4600H, dont les excellentes performances, en particulier dans les jeux, ont été mises en avant lors de nombreux tests. Il s’agit d’un modèle qui exploite l’architecture Renoir d’AMD. Il embarque pas moins de six coeurs (12 threads) cadencés à 3,0/4,0 GHz. De plus, avec un SSD de 512 Go et 8 Go de mémoire, la configuration est armée pour offrir une excellente réactivité à tout moment.

La partie 3D est gérée par une puce qui a elle aussi fait ses preuves, puisqu’il s’agit de la GeForce GTX 1650Ti (avec 4 Go de mémoire). Celle-ci est en mesure de faire fonctionner la plupart des jeux avec le niveau maximum de détails graphiques, tout en offrant des animations très fluides (entre 40 et 60 images par seconde). Et si on réduit un peu la qualité graphique dans certains jeux, il est alors d’obtenir un nombre d’images par seconde supérieur à 60, ce qui permet d’exploiter les possibilités de l’écran.

En effet, la dalle LCD Full HD (1920 x 1080 pixels) est capable de fonctionner avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 144 Hz. Cela permet, avec certains jeux peu gourmands en ressources, comme Call Of Duty, PUBG ou Fortnite, d’obtenir une réactivité optimale, qui peut vous donner un avantage certain sur vos adversaires.

Pour le reste, l’Asus TUF dispose d’un clavier rétro éclairé, d’une Webcam HD et de tous les connecteurs d’usage : sortie vidéo HDMI 2.0 et 4 ports USB, dont 2 USB 3.0 de type A et un USB 3.2 de type C.

Cet article vous est proposé par Darty.