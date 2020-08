Le PC portable Asus E410MA-EK901TS (14 pouces Full HD) est à 300 €, avec sa sacoche, une souris et Office 365

L’ordinateur portable Asus E410MA-EK901TS est actuellement vendu par Darty avec une réduction de 21% par rapport à son prix habituel de 379,99 €. Il passe donc à seulement 299,99 €. La machine fonctionne sous Windows 10 et dispose d’un équipement d’entrée de gamme. Mais son écran 14 pouces a l’avantage d’être Full HD !

Cet ordinateur portable Asus a de nombreux points communs avec un Chromebook. En effet, outre son tout petit prix, il fonctionne sous Windows 10S. Rappelons que ce dernier ne permet d’installer que des applications disponibles sur le Store de Microsoft. Toutefois, si vous n’utilisez votre ordinateur que pour accéder aux réseaux sociaux en ligne, pour écouter de la musique sur Spotify ou Deezer, ou pour regarder des séries sur Netflix, la configuration suffit tout à fait.

D’autant plus que le confort d’affichage est en rendez-vous, avec son écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 14 pouces. Le processeur Intel Celeron N4020 convient pour accéder à ses services et pour utiliser des applications bureautiques ou multimédia. Il intègre deux coeurs cadencés à 1,1/2,8 GHz. Il est complété par 4 Go de mémoire (ce qui suffit si on ne lance pas trop d’applications simultanément) et 64 Go d’espace de stockage (mémoire eMMC).

Bon point, avec cette offre de Darty, le PC portable est accompagné d’une sacoche de transport, d’une souris filaire et d’un abonnement à un an à Office 365 Personnel. Autre bon point, le pavé tactile de l’Asus E410MA exploite la fonction NumPad d’Asus. Il peut donc être utilise comme un pavé numérique tactile.

Pour le reste, le châssis pèse 1,3 kg et dispose d’une connectique complète : lecteur de cartes mémoire SD, sortie vidéo HDMI et trois ports USB (1 USB 2.0, 1 USB 3.2 et 1 USB 3.2 de type C). une Webcam est également présente.

