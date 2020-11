Le pack découverte Philips Hue est à très bon prix pour Noël

Envie de vous équiper d’appareils de la gamme Philips Hue pour Noël ? Darty propose en ce moment un bon plan qui permet d’acquérir le pack découverte Philips Hue à un très bon prix : 119,99 €. C’est plutôt intéressant sachant qu’il est généralement vendu pour 199,99 €.

Alors que la Black Friday Week bat son plein, il est possible de faire de belles affaires notamment dans l’univers des objets connectés. Après le pack découverte Philips Hue en promo chez Boulanger, c’est au tour de Darty d’en proposer un qui vaut également le coup. Il est affiché à 119,99 € au lieu de 199,99 € en temps normal. C’est donc une économie de 80 € que vous faites en l’achetant via cette offre de Noël.

Ce pack est composé de : deux ampoules connectées White & Color E27, le pont de connexion Philips Hue, un interrupteur avec variateur ainsi qu’une prise connectée Philips Hue Smart Plug. Grâce à la prise connectée, il suffit de brancher la lampe dans la prise de courant de votre choix et de connecter chaque lampe classique à votre système Hue.

Les ampoules ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Elles sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google. L’interrupteur variateur vous permet de facilement jouer avec l’intensité lumineuse des éclairages Philips Hue. il fait également office de commutateur sans fil et de télécommande. Le pont de connexion, quant à lui vous donne la possibilité de profiter pleinement de votre installation connectée et de contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue.

Si ce pack dépasse votre budget, ou que vous avez déjà un pont de connexion, sachez qu’il y a un autre pack avec un Echo Dot 4 et une ampoule connectée Philips Hue à 34,99 euros. Enfin, découvrez notre article associé au top des objets connectés à prix cassés pour Noël 2020.