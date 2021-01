Le P30 de Huawei idéal pour les photos, chute à 329 € chez Red by SFR

Le smartphone Huawei P30 fait l'objet d'une promotion sur le site de Red by SFR. Alors qu'on le trouve généralement à 429 €, une réduction immédiate de 100 € fait chuter son prix à seulement 329 €. Une excellente affaire pour ce smartphone qui propose des atouts très intéressants, notamment au niveau de la photo.

Si vous souhaitez acquérir un smartphone pour la qualité de ses photos, le Huawei P30 est un excellent choix. Il est disponible chez Red by SFR sans abonnement à 329 € dans les coloris blanc et bleu, dans la limite des stocks. Un bon prix pour ce smartphone haut de gamme lancé en 2019 au tarif de 799 €.

Concernant ses caractéristiques techniques, le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, et d'une mémoire RAM de 6 Go de RAM avec un espace de stockage de 128 Go. Sous le capot, on retrouve le puissant processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core.

La partie photo est clairement son point fort avec notamment sa triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), et sa caméra avant de 32MP. On retrouve également une batterie d'une capacité de 3650 mAh avec charge rapide, le Bluetooth 5.0, un port USB Type-C, le GPS, le NFC, le Wi-Fi et un lecteur d'empreintes digitales.