Le OnePlus 8T s’affiche à un prix inédit, c’est le moment de craquer !

Le smartphone haut de gamme OnePlus 8T que l'on trouve généralement au prix de 599 euros fait l'objet d'une baisse de prix sur le site officiel du constructeur. Il passe à 529 euros, soit 70 euros moins cher. On vous explique comment en profiter.

Le smartphone OnePlus 8T que nous avons testé est à prix inédit du coté de la boutique officielle du constructeur. La variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne est affiché à 549 euros au lieu de 599 euros. En l'ajoutant au panier, son prix passe automatiquement à 529 euros.

Au final, c'est donc une réduction de 70 euros à laquelle nous avons droit. Un excellent prix pour ce smartphone très rarement en promotion et proposant le meilleur rapport qualité-prix des smartphones OnePlus. De plus, vous avez également une paire d'écouteurs OnePlus Type-C offerte avec le smartphone.

En effet, le OnePlus 8T arbore un superbe écran AMOLED de 6,55 pouces (la même taille que celui que l'on retrouve sur le OnePlus 8) d’une définition de 2400 x 1080 pixels. Tout comme le OnePlus 8 Pro qui est également en promotion, il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le smartphone a été revu et propose des améliorations intéressantes par rapport aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Le module photo a par exemple été décalé sur la gauche et dispose dorénavant de quatre capteurs : un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur grand angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels ainsi qu’un capteur monochrome de 2 mégapixels.

Dernière innovation technique du OnePlus 8T, la présence d’une batterie de 4500 mAh mais surtout d’un chargeur de 65 watts qui permet théoriquement de faire passer la batterie de son smartphone de 0% à 100% en quarante-cinq minutes. SOus le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 865 compatible 5G pour des performances de haut vol, ainsi que OxygenOS 11, l'interface fluide et épurée de OnePlus.