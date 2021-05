Le nouvel iPhone 12 mauve est disponible chez Bouygues Telecom à partir de 1€ (+8€/mois) seulement

C’est officiel depuis quelques jours, les iPhone 12 et iPhone 12 Mini sont disponibles dans une nouvelle couleur, le mauve. Accompagnés d’un forfait Sensation avec Avantage Smartphone 90Go cela pourrait ne vous coûter que 1€ (+8€/mois). Découvrez vite ci-dessous comment profiter de cette offre chez Bouygues Telecom.

A l’occasion de cette nouvelle sortie, Bouygues Telecom a décidé de vous faire plaisir, en vous offrant la possibilité de bénéficier d’un iPhone dernière génération et dans une couleur inédite, à mini prix.



Pour un iPhone 12 (64 Go) accompagné d’un forfait Sensation avec Avantage Smartphone 90Go, le tarif affiché au départ est de 329,90€. Mais en profitant de tous les bonus proposés par l’opérateur, ce prix peut descendre à 1 euro seulement (+8€ par mois). En effet, pour l’occasion Bouygues Telecom multiplie les avantages et remises :

Offre de remboursement Bouygues Telecom d’un montant de 70€ Bonus de reprise de votre ancien Smartphone (70€) Bonus supplémentaire lié à la valeur du Smartphone repris permettant de faire chuter le prix de l’iPhone 12 à 1€ seulement (+8€ par mois).



Voir l'offre iPhone 12

Et si c’est l’iPhone Mini (64 Go) qui vous tente davantage, le tarif est encore plus attractif.

Au départ affiché à 249,90€ sur le site de l’opérateur avec un forfait Sensation 90Go, il peut vous revenir également à mini prix grâce à ces différents bonus :

Offre de remboursement Bouygues Telecom d’un montant de 70€ Bonus de reprise de votre ancien Smartphone (70€) Bonus supplémentaire lié à la valeur du Smartphone repris permettant de faire chuter le prix de l’iPhone 12 mini à 1€ seulement (+8€ par mois).



Voir l'offre iPhone 12 Mini

Rappelons que les iPhone 12 et iPhone 12 Mini font partie de la toute dernière génération d’iPhone d’Apple avec d’incroyables performances notamment en matière de photos. Associé à la qualité du réseau Bouygues Telecom, vous profiterez à fond d’un smartphone haut de gamme sans perte de réseau où que vous soyez. De quoi vous faire réellement plaisir avec cette nouvelle offre.

Les avantages de l’abonnement Sensation avec Avantage Smartphone 90 Go sont nombreux, et son tarif est de 33,99€/mois pendant 12 mois puis 44,99€/mois. Les clients BBox, profiteront d’une remise supplémentaire de 7€ sur l’abonnement mensuel.

Ce forfait très complet vous permet de bénéficier des appels, SMS/MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse. A l’international les appels sont illimités vers la Chine, les États-Unis, le Canada et les téléphones fixes de 120 destinations.

Vous bénéficiez d’un très confortable volume de datas, 90 Go (en 4G et en 5G) dont 35 Go utilisables en Europe, dans les DOM et la Suisse. Et cerise sur le gâteau, Internet est illimité le week-end !

Cet article est une publication sponsorisée par Bouygues Telecom.