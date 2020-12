Le nouveau casque audio Apple Airpods Max en précommande chez Darty !

Les casques audio Apple Airpods Max sortent le 15 décembre 2020, mais vous pouvez d’ores et déjà les précommander sur le site de Darty. Ils sont disponibles pour 629€ et en 5 coloris : gris sidéral / bleu ciel / rose (pink) / argent (silver) / vert (green).

ACHETER UN CASQUE AIRPODS MAX CHEZ DARTY

Grande nouvelle pour le secteur des casques audio : le 1er casque audio Apple sort bientôt ! Dès le 15 décembre prochain, vous pourrez en effet profiter du casque Apple Airpods Max pour seulement 629€. Vous avez peur que les stocks s’épuisent vite le jour de la sortie ? Pas de problème. Vous pouvez précommander un casque Apple Airpods Max dès maintenant sur le site de Darty.

La qualité Apple enfin dans un casque audio

« Préparez-vous pour une expérience d’écoute inouïe« . Le ton est donné par Apple dès les premières lignes de présentation de l’Airpods Max. Circum-auriculaire, le nouveau casque Apple est fait pour s’ajuster à toutes les formes de crâne afin d’offrir la meilleure isolation possible à tous et toutes.

Il propose également une réduction de bruit active avec 6 micros orientés vers l’extérieur et 2 micros orientés vers l’intérieur. Ses micros beamforming permettent même d’isoler votre voix pour que celle-ci soit audible et sans pollution extérieure lors de vos appels.

Côté son, il possède des transducteurs dynamiques qui reproduisent une large gamme de fréquences et permettent de réduire au maximum la distorsion sur l’ensemble du spectre audible. Ses basses sont riches et profondes et chaque note est claire et juste.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.