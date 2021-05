Le MacBook Air d’Apple avec puce M1 est en promo, vite !

Le MacBook Air d'Apple, version 2020 embarquant la puce M1 est actuellement en promotion. La Fnac et Amazon le propose au tarif contenu de 1029,99 €. C'est plutôt intéressant sachant qu'il est généralement affiché 100 € plus cher à 1129,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR SUR LA FNAC

Amazon et la Fnac vous permet de bénéficier d'une réduction de 100 euros sur le MacBook Air d'Apple 2020. Il est ainsi possible de s'en équiper à 1029,99 € au lieu de 1129,99 € en moyenne.

C'est la version embarquant 8 Go de RAM ainsi qu'un SSD de 256 Go qui fait l'objet de ce bon plan, tout comme celle avec un SSD de 512 Go proposée à 1299,99 € au lieu de 1399,99 €. Pas d'information sur la durée de la promotion, cela dit, il ne faut pas trop tarder au risque de voir les stocks s'écouler.

Pour en revenir au MacBook Air, ce dernier arbore un écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

Sous le capot, on retrouve une mémoire vive de 8 Go de RAM. Son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous souhaiter en savoir plus sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.