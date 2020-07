Le Huawei P40 Lite E s’affiche à petit prix pour les soldes d’été 2020

Pour les soldes d’été 2020, le smartphone Huawei P40 Lite E fait l’objet d’une réduction de 30 € sur le site de l’enseigne en ligne Rue du Commerce. A la base proposé à 199 €, il voit son prix chuter à 169 €. Plutôt pas mal pour ce smartphone destiné aux petits budgets proposant un excellent rapport qualité prix.

Les bons plans des soldes d’été 2020 continuent et il est possible de faire de belles affaires, notamment sur les smartphones. Il y a par exemple une promotion du coté de l’enseigne en ligne Rue du Commerce qui permet d’avoir le Huawei P40 Lite E à 169 € au lieu de 199 € en moyenne.

Concernant les caractéristiques techniques du terminal, on retrouve un processeur : Kirin 710F Octo-Core (cadencé à 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) couplé à 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de mémoire de stockage extensible jusqu’à 512 Go via carte microSD ainsi qu’une batterie d’une capacité de 4 000 mAh.

L’affichage est confié à un écran FullView de 6,39 pouces de définition HD+ (1560 x 720 pixels). La partie photo est composée d’un triple capteur se déclinant de la sorte : 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 + 2MP f/2.4, et capteur frontal de 8 MP f/2.0. L’appareil intègre les technologies Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Wi-Fi b/g/n 2.4 GHz, micro USB, et un lecteur d'empreintes digitales.

Le tout tourne sous le système d’exploitation Android 9 avec EMUI 9.1, avec les Huawei Mobile Services (HMS). Cela signifie que les services et applications Google ne sont pas intégrés au Huawei P40 Lite E et que certaines des applications tierces les plus populaires ne sont pas disponibles en téléchargement. Cependant, le Huawei P40 Lite E a accès à un catalogue d’applications via la boutique d’applications Huawei AppGallery.