Le Huawei P30 chute à 329 euros chez Red by SFR

Le Huawei P30 fait actuellement l'objet d'une promotion sur le site de l'opérateur Red by SFR. S'il faut habituellement débourser 429 euros pour s'en équiper, il est possible de l'acheter à moindre coût, à très précisément 329 euros, soit une réduction de 100 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On ne présente plus le P30 de Huawei, excellent smartphone, notamment au niveau de la photo. Le Huawei P30 embarque le puissant processeur Kirin 980, couplé à 6 Go de mémoire RAM. La partie stockage interne est de 128 Go. Le P30 est doté d’une caméra arrière très performante avec triple capteur 40 mp, 16 mp et 8mp ainsi qu’une caméra avant de 32mp. Son autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 3 650 mAh compatible recharge rapide 22,5 W.

Coté affichage, nous sommes sur une dalle OLED de définition FHD+ de 6,1 pouces et ratio 19,5:9. Il tourne sous Android 9 Pie et la surcouche maison EMUI 9.1. Son lecteur d’empreintes est placé sous l’écran, et il est résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68. Enfin, on apprécie également la présence d’un port USB-C ainsi qu’une compatibilité Bluetooth 5.0. C'est le coloris bleu qui fait l'objet de ce bon plan, dans le cadre de l'opération “Shopping d'hiver”, valable jusqu'au 15 février 2021.