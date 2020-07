Le Huawei Matebook D14 passe sous la barre des 550 € sur Cdiscount

Le PC portable Huawei Matebook D14 fait actuellement l’objet d’une promotion sur le site de l’enseigne en ligne Cdiscount. Il est possible de l’avoir sous la barre des 550 € à très exactement 549,99 €. Plutôt pas mal puisqu’il est en général proposé à 599,99 €. Vous réalisez donc une économie de 50 € en profitant de ce bon plan.

Le Huawei Matebook D14 propose pour 549,99 € un excellent rapport qualité prix. Ce dernier est affiché à ce tarif réduit du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount. Ce PC portable compact arbore un écran Full HD de définition 1920 x 1080 pixels. Il embarque un processeur AMD Ryzen 3500U, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et un SSD d’une capacité de 256 Go (NVM Express).

La partie graphique est soutenue par une carte Radeon Vega 8 (1100MHZ) et on retrouve un clavier AZERTY type chiclet. C’est le système d’exploitation Windows 10 qui est aux commandes, avec une autonomie confiée à une batterie de 56 Wh lui assurant une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 9 heures en utilisation.

Coté connectique, le Matebook D14 embarque un port HDMI et un port USB 3.0 de Type A. Il est également équipé d’une webcam, de 4 haut-parleurs et 2 micros. Enfin, il dispose d’une garantie constructeur de 2 ans.

