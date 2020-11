Le Google Pixel 4A 5G en précommande à 499€ chez RED by SFR !

Sur le site de RED by SFR, vous pouvez d’ores et déjà précommander le smartphone Google Pixel 4A 5G 128Go, et ce, pour la modique somme de 499€. Si vous souscrivez un forfait RED Mobile lors de votre achat, vous pouvez également payer en plusieurs fois votre smartphone, via 4 mensualités de 149,75€.

ACHETER LE PIXEL 4A 5G AVEC RED

Le Google Pixel 4A 5G 128Go arrive chez RED by SFR ! Il est disponible en précommande sur le site de l’opérateur au prix de 499€ (ou 4x 149,75€ avec un forfait RED). En le précommandant dès maintenant, vous pouvez le recevoir à partir du 17 novembre prochain. Alors qu’attendez-vous ? Rendez-vous dès maintenant sur le site de RED et préparez-vous pour l’arrivée de la 5G avec le Google Pixel 4A 5G 128Go.

Le Google Pixel 4A 5G, la star des smartphones sortis cet automne

Depuis peu sur le marché, le Google Pixel 4A 5G pourrait presque faire de l’ombre à son grand frère haut de gamme, le Pixel 5. En plus de son prix abordable, il dispose en effet de solides arguments pouvant facilement faire pencher le poids dans la balance.

Doté d’un design simple, mais efficace, le Pixel 4A 5G est constitué de polycarbonate, un matériau léger et solide qui le rend agréable à utiliser, sans fioritures. Plus grand que le Pixel 4A classique, il bénéficie d’un écran de 6,2 pouces qui prend 84% de l’espace disponible, avec une résolution de 1080×2340 px. C’est ainsi le modèle de smartphone le plus grand de la famille Pixel chez Google.

Avec son processeur Qualcomm et sa puce Snapdragon 765G, le Pixel 4A 5G est parfait pour une utilisation régulière et lambda, mais aussi pour le gaming. Le processeur Qualcomm a en effet déjà fait ses preuves sur d’autres modèles de smartphone côté gaming.

Côté photo, il reste simple, mais une nouvelle fois efficace, avec à l’arrière un objectif grand-angle de 27mm et 12,2MP et un ultra grand-angle de 16MP. Dehors, de nuit ou en contre-jour, les tests du smartphone sont formels : les passionnés de photographie trouveront leur bonheur avec ce smartphone.

Pour terminer, une bonne nouvelle : si les Pixel 4 et 4 XL ne brillaient pas par leur grande autonomie, Google a su s’améliorer avec le Pixel 4A 5G qui n’a rien à envier à la concurrence. Avec sa batterie de 3885 mAh, il peut tenir 2 jours avec une utilisation classique et se charge à 100% en un peu plus d’une heure.

Autant de performances qu’il est difficile de trouver à moins de 500€ désormais. Alors ne résistez pas à l’appel du Google Pixel 4A 5G à 499€ et rendez-vous dès maintenant sur le site de RED by SFR pour le précommander avant que les stocks ne s’épuisent !

Cet article est une publication sponsorisée par RED by SFR.