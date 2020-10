Le forfait RED 80Go à 14€ par mois jusqu’au 5 octobre 2020 !

Jusqu’au 5 octobre prochain, vous pouvez souscrire le forfait RED 80Go pour seulement 14€/mois au lieu de 17€/mois, et ce, sans engagement. Le forfait RED 100Go est lui aussi en réduction, à 16€/mois au lieu de 20€/mois. Enfin, l’opérateur vous propose aussi l’option appels illimités vers les mobiles et l’option Débit plus offertes pour toute souscription d’une offre RED Box.

Bonne nouvelle : RED by SFR a décidé de prolonger encore un peu ses offres pour la rentrée scolaire. Jusqu’au 5 octobre prochain, vous pouvez ainsi profiter du forfait RED 80Go à 14€/mois, au lieu de 17€/mois. Le forfait inclut les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM. Il vous donne également accès à 80Go d’Internet mobile en France et 10Go d’Internet mobile depuis l’Union européenne et les DOM.

Si l’enveloppe de données mobiles ne vous paraît pas suffisante, pas de problème ! Jusqu’au 5 octobre prochain, vous pouvez également souscrire le forfait RED 100Go à prix cassé. Pour 16€/mois au lieu de 20, il vous donne accès aux mêmes services que le forfait RED 80Go, mais avec 100Go d’Internet mobile en France.

Les options FTM et Débit plus offertes avec l’offre RED Box

Côté Internet fixe, RED by SFR a aussi décidé de prolonger les soldes de la rentrée. Jusqu’au 5 octobre prochain, pour toute souscription d’une offre RED Box, le Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) vous offre l’option Débit Plus et l’option FTM, et ce, à vie. Ces deux options sont habituellement à 5€/mois (sans engagement).

Avec l’option Débit plus, vous pouvez booster le débit de votre box RED Fibre/THD et passer de 300Mb/s en téléchargement et en envoi à 1Gb/s en téléchargement et 500Mb/s en envoi. Cette option n’est compatible qu’avec les offres Fibre et THD.

De son côté, l’option FTM vous fait bénéficier des appels illimités vers les mobiles depuis votre poste fixe. Votre offre RED Box vous permet alors de communiquer en illimité vers les fixes ET les mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 100 destinations.

Attention, ces offres ne sont valables que jusqu’au 5 octobre prochain (inclus). Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur le site de RED by SFR !

Cet article est une publication sponsorisée par RED by SFR.