Le chargeur MagSafe de l’iPhone 12 fonctionne aussi avec le Galaxy Z Fold 2

Le chargeur MagSafe de l'iPhone 12 a visiblement plus d'un tour dans son sac. Le tapis de charge magnétique semble aussi s'attacher à certains smartphones Android premium, dont le Galaxy Z Fold 2 et le Pixel 5 à cause d'aimants à l'intérieur de ces appareils – qui sont là pour d'autres raisons.

Le blog Android Police rapporte, non sans une pointe d'humour, que le chargeur MagSafe est l'un des rares produits Apple qui fonctionne aussi avec certains smartphones Android premium. Ce nouveau tapis de charge est en fait fondamentalement un chargeur Qi 15W dans lequel Apple a installé des aimants. Ces derniers, disposés en cercle autour de la bobine, épousent le même motif magnétique, en miroir, à l'intérieur du casing de l'iPhone 12. Ce qui lui permet de s'y attacher parfaitement dans une position précise.

Or, vous l'aurez compris, le système utilise des aimants permanents, ce qui signifie qu'ils attirent tout et n'importe quoi contenant du métal ou d'autres aimants. L'iPhone 12 a beau être effectivement le premier smartphone du marché à intégrer le système de charge magnétisé MagSafe, il ne s'agit pas du premier smartphone à embarquer des aimants. En fait la plupart des smartphones du marché en contiennent plus ou moins, que ce soit dans les hauts parleurs, vibreur, ou d'autres composants.

En plus du Galaxy Z Fold 2, le chargeur MagSafe semble également fonctionner sur le Pixel 5

Cette collaboration YouTube entre MKBHD et la chaîne Physics Girl l'illustre d'ailleurs très bien avec du papier magnétique (un matériau spécial qui rend le champ magnétique visible) et quelques modèles de smartphones récents (sortis avant le Galaxy Z Fold 2 et l'iPhone 12) :

C'est donc dans ce contexte que le blog Android Police montre, photo à l'appui, que le chargeur MagSafe s'attache aussi parfaitement bien au dos du Galaxy Z Fold 2. Le smartphone pliable contient en effet des aimants dans la charnière ainsi que sur le côté pour une fermeture et un positionnement de l'appareil plus assurés et précis. Ce qui est assez amusant, c'est que la position de ces aimants est parfaite pour le chargeur MagSafe qui s'attache donc exactement au-dessus de la bobine Qi. Et permet donc de recharger le smartphone, presque comme s'il s'agissait de l'iPhone 12.

Le blog note néanmoins que le nombre d'aimants n'est pas suffisant pour retenir le smartphone si vous tentiez de le suspendre par le fil. D'autres smartphones ont été testés, notamment le Pixel 5 mais avec une connexion magnétique nettement plus faible que sur le Fold.