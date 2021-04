Le bracelet Xiaomi Mi Band 5 à moins de 30€ chez Darty !

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter du bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 presque à moitié prix. Il se retrouve ainsi sous la barre des 30€ !

Profitez de -40% de réduction sur le bracelet connecté Xiaomi Mi Bands 5 chez Darty ! Vous pouvez vous le procurer pour seulement 29,99€ au lieu de 49,99€.

En achetant le bracelet connecté chez Darty, vous pouvez également bénéficier des frais de livraison offerts, d'une garantie de 2 ans et de 4 mois d'abonnement offerts sur Deezer Premium. Si vous achetez le bracelet avant le 30 avril prochain (inclus), avec le Xiaomi Mi 1 Lite 4G, vous pouvez même profiter de 50€ de réduction immédiate sur votre panier. Le bracelet Xiaomi Mi Band 5 est alors gratuit !

Le Xiaomi Mi Band 5 : un écran au top avec une autonomie incroyable

Sorti en 2020, le Xiaomi Mi Band 5 intègre la gamme de bracelets connectés à bas prix Xiaomi. Il apporte plusieurs nouveautés intéressantes par rapport à ses prédécesseurs comme un écran amélioré ou le système magnétique qui permet la recharge du capteur sans devoir l'enlever du bracelet. On note aussi l'arrivée de fonctionnalités pratiques comme le déclenchement d'appareil photo à distance ou encore le suivi menstruel.

Xiaomi a également augmenté de 50% la précision de la surveillance des exercices comme la course, la marche ou encore l'escalade. Le suivi du sommeil a aussi été mis à jour et est désormais 40% plus précis. Cette amélioration permet une interprétation professionnelle de votre sommeil et peut vous offrir des recommandations scientifiques.

Sur la fiche technique du bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5, on trouve notamment :

Un écran 1,1 pouces

Plusieurs modes sport

Le suivi précis des activités, de la santé et du sommeil

La charge facile

Une batterie de 120 mAh pour une autonomie de 14 jours

