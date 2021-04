Le bracelet connecté Fitbit Charge 4 à moins de 130€ chez la Fnac

La Fnac vous propose une remise immédiate de 13% sur le bracelet connecté FitBit Charge 4 (noir). Il se retrouve ainsi sous la barre de 130€ !

Vous cherchez un bracelet connecté capable de vous suivre dans vos activités tout en restant discret à votre poignet ? N'hésitez plus et offrez-vous le bracelet connecté Fitbit Charge 4 noir. En ce moment chez la Fnac, vous pouvez vous le procurer pour seulement 129,99€ au lieu de 149,99€.

Fitbit Charge 4 : un bracelet connecté avec puce GPS intégrée

Sorti en 2020, le bracelet connecté Fitbit Charge 4 n'est pas le bracelet connecté le moins cher du marché, mais c'est sans doute l'un des plus performants. Dotée d'un design simple et léger, la Fitbit Charge 4 propose des bracelets interchangeables et ne pèse que 28 grammes. Elle est étanche jusqu'à 50 mètres et peut donc vous accompagner lors de vos sessions natation.

Equipée d'un écran tactile, la Fitbit Charge 4 vous propose une ergonomie simple et est facile à maîtriser. L'écran OLED noir et blanc mesure 2 cm x 3,55 cm et propose une luminosité suffisante, même en plein jour.

Gros point fort du bracelet connecté : la Fitbit Charge 4 est équipée de sa propre puce GPS. Vous n'avez donc pas besoin de la relier à votre smartphone pour enregistrer vos parcours sportifs et bénéficier d'un suivi précis lors de vos joggings, randonnées ou encore séances de vélos. Parmi les autres fonctionnalités, la Fitbit Charge 4 propose également :

Le suivi du sommeil.

Le suivi de la fréquence cardiaque.

Les notifications (appels, SMS et emails).

Le paiement sans contact Fitbit pay.

Un lecteur audio intégré.

La compatibilité avec les casques Bluetooth.

Son autonomie va de 7 jours en fonctionnement classique à 4 heures avec le GPS activé.

En achetant le bracelet connecté Fitbit Charge 4 chez la Fnac, vous profitez également des frais de livraison offerts, d'un mois d'abonnement offert pour la plateforme de documentaires BrutX et de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.