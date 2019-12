Le casque sans fil à réduction de bruit Bose Headphones 700 passe sous la barre des 300 €

Le casque sans fil Ă rĂ©duction de bruit actif Bose Headphones 700 fait actuellement l’objet d’une promotion sur le site Amazon.fr. Habituellement proposĂ© pour 399.95 euros, il voit son prix chuter Ă 287.95 € après application d’un coupon promotionnel.Â

Meilleur prix constatĂ© jusqu’Ă prĂ©sent pour le casque Ă rĂ©duction de bruit actif Bose Headphones 700 ! Amazon le propose Ă 319.95 € avec un coupon donnant droit Ă 32 euros de rĂ©duction immĂ©diate faisant ainsi passer son prix sous la barre des 300 euros Ă plus exactement 287.95 euros. Pour en bĂ©nĂ©ficier, vous devez cocher la case « Utiliser le coupon de EUR32.00 » avant d’ajouter le casque dans votre panier.

Digne successeur du QuietComfort 35 II, le Headphones 700 propose un système de rĂ©duction de bruit actif encore plus lĂ©ger, plus Ă©purĂ©, plus confortable et avec des fonctionnalitĂ©s inĂ©dites. Par exemple, vous pouvez sĂ©lectionner le niveau de rĂ©duction de bruit depuis la touche situĂ©e sur l’oreillette gauche. Il est compatible avec l’assistant vocal Alexa.

Le Headphones 700 offre jusqu’à 20 heures d’autonomie en une seule charge et il lui faut approximativement 2h30 pour se recharger complètement (par ailleurs, Bose indique qu’il suffit de 15 minutes de charge pour obtenir jusqu’à 3 h 30 d’autonomie). Si ce casque vous intéresse et que vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet du Bose Headphones 700.