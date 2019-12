L’Asus Zenfone 6, smartphone performant et original, est en promo à 499 € à la Fnac

Ce bon plan de la Fnac fait passer le prix de l’excellent Zenfone 6 d’Asus Ă moins de 500 €. Ce modèle ne manque pas d’attrait, grâce en particulier Ă son système, appelĂ© Flip Camera, de double capteur photo pivotant sur 180 degrĂ©s.

Le rĂ©cent Zenfone 6 d’Asus se distingue de la plupart de ses concurrents par l’absence totale d’encoche, aussi petit soit elle, au sein de son Ă©cran. Ce dernier, de type LCD IPS, mesure 6,4 pouces et supporte une dĂ©finition de 2 340 x 1 080 pixels. Et il occupe pas moins de 92% de la surface de la face avant du smartphone. Cela s’explique par le fait qu’aucun capteur frontal n’est prĂ©sent pour les selfies.

Ce sont en effet les deux capteurs photos dorsaux (le principal de 48 mĂ©gapixels et l’ultra grand angle de 13 mĂ©gapixels) qui effectuent cette tâche. Pour que cela soit possible, ils sont placĂ©s sur un petit module, capable de pivoter très rapidement sur 180 degrĂ©s, afin de prendre des clichĂ©s vers l’avant du smartphone. C’est d’autant plus intĂ©ressant qu’ils rĂ©alisent des photos de grande qualitĂ©.

Le Zenfone 6 intègre un processeur Qualcomm performant (Snapdragon 855), 6 Go de mĂ©moire et 128 Go d’espace de stockage (avec lecteur microSD). L’ensemble permet d’utiliser Android 9 et les applications / jeux dans de très bonnes conditions.

Pour le reste, le smartphone intègre un lecteur d'empreintes digitales, un port USB de type C et une batterie de grande capacité (5 000 mAh). Cette dernière est en mesure de garder le smartphone en fonctionnement pendant deux à trois jours.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.