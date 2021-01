L’Apple Watch Series 3 est à prix canon pour les soldes d’hiver

L'Apple Watch fait l'objet d'une promotion très intéressante du coté de l'opérateur mobile Orange. Il est possible de s'en équiper à 189 euros au lieu de 289 euros en moyenne. Une offre valable jusqu'au 16/02/2021 à 23h59 sur la montre connectée Apple Watch Series 3 Cellular 38mm alu gris sidéral bracelet noir, dans la limite des stocks disponibles.

Si vous attendiez les soldes d'hiver 2021 pour voir un bon plan sur la montre connectée Apple Watch Series 3, vous avez bien fait de patienter jusque là. Un bon plan sur la boutique en ligne de l'opérateur mobile Orange permet en effet de s'en équiper sous la barre des 190 euros, à très exactement 189 euros. C'est une économie non négligeable de 100 euros que vous réalisez en l'achetant par le biais de cette offre.

Pour rappel, l'Apple Watch Series 3 présente un design très similaire aux deux précédents modèles. Malgré les nouvelles fonctionnalités intégrées à la montre, ses dimensions sont pratiquement les mêmes. Seul l'arrière de la montre est étendu de 0,25 millimètres supplémentaires.

L'Apple Watch Series 3 embarque un tout nouveau processeur dual-core W2. Selon Apple, cette nouvelle puce est 70% plus rapide que la W1. Ceci permet notamment à Siri de prendre la parole, exactement comme sur l'iPhone, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent.

Par ailleurs, la nouvelle puce W2 délivre un Wi-Fi 85% plus rapide, et se révèle 50% plus efficiente en consommation d'énergie. En termes d'autonomie, Apple promet 18 heures de durée de vie. Cette promesse devra être vérifiée dans la pratique, car il est probable que la nouvelle connectivité cellulaire se révèle très gourmande en énergie.

