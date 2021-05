La Xiaomi Mi Watch à prix cassé chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter de la Xiaomi Mi Watch bleu avec 33% de réduction exceptionnelle. Vous économisez ainsi 50€ sur la montre connectée !

Découvrir l'offre chez Darty

La Xiaomi Mi Watch Bleu est à seulement 99,99€ au lieu de 149,99€ chez Darty ! Une réduction exceptionnelle de 50€ à ne pas rater pour cette montre connectée devenue incontournable sur le marché.

En achetant la montre chez Darty, vous pouvez de plus profiter des frais de livraison gratuits, d'une garantie de 2 ans et de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme musicale Deezer.

La Xiaomi Mi Watch : légère, endurante et efficace

Sortie début 2021, la Xiaomi Mi Watch a marqué l'arrivée du constructeur chinois sur le marché des montres connectées haut de gamme. Abordable par rapport à ses concurrentes, elle n'en propose pas moins une fiche technique intéressante. Sur cette dernière, on note notamment :

Une batterie de 420 mA

L'Assistant vocal Google intégré

Un écran 1,39 pouces Amoled

Une définition de 454 x 454 pixels, soit 326 pixels par pouce

Un GPS et un cardiofréquencemètre intégré

Une étanchéité de 5 ATM

Performante, la Xiaomi Mi Watch séduit en premier lieu grâce à sa batterie qui offre pas moins de 16 jours d'autonomie en utilisation normale avec 2 heures de temps de charge total. Adaptée à la pratique sportive, elle offre 17 modes de sport professionnels et un suivi santé.

Très simple à utiliser, elle propose deux boutons et un écran tactile intuitif avec un large éventail de fonctions, faciles à personnaliser. Son suivi sportif est convaincant et son design séduisant.Compact, discrète et légère, elle peut en effet se faire passer pour une montre classique sans problème. Une chose est sûre : profiter de toutes ces prestations pour moins de 100€, c'est une occasion à ne pas rater !

Pour en savoir sur la montre connectée, rendez-vous sur notre test de la Xiaomi Mi Watch.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.