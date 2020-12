La Xbox Series S en stock avec une 2ème manette à un bon prix

La Xbox Series S de Microsoft est en stock avec une 2ème manette à un bon prix sur le site Cdiscount. Retrouvez toutes les infos de ce nouveau bon plan dans la suite de l’article.

Même si le « Vendredi noir » en France n’a pas encore commencé, le Black Friday Cdiscount tourne à plein régime à la veille de l’événement. Nous avons pu le voir avec la Nvidia Shield TV à prix canon, les Samsung Galaxy Note 20 et S20 à prix réduits et un forfait mobile 40 Go à tout petit prix.

Cette fois-ci, le site marchand permet à ses clients d’acquérir la Xbox Series S avec une 2ème manette sans fil pour 344,99 euros. La console de salon de la marque Microsoft étant à 299,99 euros, la manette Robot White est au prix de revient de 45 euros.

Sortie le 10 novembre dernier en même temps que la Series X, la Xbox Series S est une console de jeu 100% digital qui est dotée d’une capacité de stockage de 512 Go. Pour la partie connectique, on retrouve un port HDMI 2.1, 3 ports USB 3.1 Gen 1, la norme Wifi 802.11ac à double bande, un port Ethernet et une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. Quant à la manette, elle est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d’une prise casque 3,5 mm. L’accessoire embarque une nouvelle croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et un bouton de partage dédié.