La Xbox Series S + 2ème manette chute à 329,99 € chez Auchan !

La console de jeu de Microsoft, la Xbox Series S fait actuellement l'objet d'une promotion. Auchan la propose avec une deuxième manette à 329,99 €. C'est plutôt une bonne affaire sachant qu'en achat séparé, le tout revient à 359,98 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La Xbox Series S, même si elle n'est pas aussi prisée que la Xbox Series X est une excellente console de jeu. Si vous êtes intéressés par son achat, sachez qu'elle fait en ce moment l'objet d'un bon plan. C'est du coté de l'enseigne française Auchan qu'il faut se tourner pour en profiter. La console de Microsoft y est vendue avec une manette supplémentaire au tarif de 329,99 €. En achat séparé, ce “pack” reviendrai à 359,98 €.

C'est donc une petite réduction, mais ça vaut quand même le coup. Parmi les coloris de la deuxième manette, vous avez le choix entre : Shock Blue (bleu), Carbon Black (noir) ou Pulse Red (rouge). La livraison en point retrait, magasin Auchan et Drive est gratuite. Elle est proposée à partir de 7 € à votre domicile.

La console est équipée d'un SoC AMD custom gravé en 7nm avec un CPU 8-core, 16 thread basé sur l'architecture Zen 2, le tout cadencé à 3,8 GHz. Ce sont les mêmes caractéristiques que celles de la Xbox Series X. Le CPU de la Xbox Series S est ainsi meilleur que celui embarqué dans la PS5, du moins, sur le papier.

On trouve par contre une différence très sensible au niveau du GPU. Si le NAVI RDNA 2 est utilisé dans les deux cas, la Xbox Series S délivre une puissance de 4 TFLOPs. C'est à peu près égal à la puissance graphique d'une PS4 Pro et inférieur à une Xbox One X (6 TFLOPs). De quoi jouer sans problème.