La TV LED 55″ Toshiba 4K UHD, HDR 10/HLG, Dolby Vision est à 299,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'une TV 4K pas chère, le bon plan Electro Dépôt qui suit pourrait vous séduire. Il est possible de se procurer la TV Toshiba 55U2063DG à seulement 299,99 €. Plutôt pas mal sachant qu'elle est habituellement proposée aux alentours des 400 €.

N'attendez pas les bons plans du Black Friday pour vous offrir une smart TV à petit prix. Il est en ce moment possible de s'équiper du modèle Toshiba 55U2063DG pour seulement 299,99 € au lieu de 399,99 € en moyenne.

Coté caractéristiques techniques, cette TV est connectée et embarque les technologies 4K, HDR, Dolby Vision. Elle prend également en charge le contrôle de vos contenus avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Coté audio, les haut-parleurs (2x10W) sont signés Onkyo pour une expérience audio raffinée et optimisée qui vous procurera une véritable puissance et une grande clarté.

Coté connectique, on retrouve 2 ports HDMI, 1 entrée optique, un Tuner TNT HD MPEG 4 – DVBT2 et des fonctions USB ; lecteur audio, photo, vidéo et enregistreur. Elle est dépourvue du Bluetooth, mais à ce tarif, elle reste un excellent rapport qualité prix.

