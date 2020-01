La tablette Huawei MediaPad M5 Lite (64 Go) + cover à 269,99 € chez Darty

La M5 Lite de Huawei est proposĂ©e par Darty, dans sa version dotĂ©e de 64 Go d’espace de stockage et fournie avec son Ă©tui de protection, avec une rĂ©duction de 17 % par rapport Ă son prix normal (359,99 €). De plus, comme Huawei rembourse 30 € jusqu’au 19 fĂ©vrier 2020, la facture finale n’est que de 269,99 €.

La Huawei MediaPad M5 Lite est une tablette bien Ă©quipĂ©e, qui offre de bonnes prestations. Ainsi, son Ă©cran de 10,1 pouces supporte une dĂ©finition très lĂ©gèrement supĂ©rieure au mode Full HD (1 920 x 1 200 pixels contre 1 920 x 1 080 pixels). Sa dalle LCD IPS dĂ©livre donc des images prĂ©cises, avec de belles couleurs, et qui s’avèrent suffisamment lumineuse pour que la lisibilitĂ© soit satisfaisante lorsqu’on utilise la tablette en extĂ©rieur. D’autre part, grâce Ă l’Ă©tui Ă rabat fourni dans ce pack, l’Ă©cran est protĂ©gĂ© des Ă©ventuels chocs.

La tablette pèse moins de 500 grammes. Son accès est protĂ©gĂ© par un lecteur d'empreintes digitales. Elle embarque quatre haut-parleurs, signĂ©s Harman Kardon, qui dĂ©livrent un son puissant et de bonne qualitĂ©. De plus, sa batterie de 7 500 mAh procure une excellente autonomie, pouvant atteindre deux Ă trois jours. Celle-ci se recharge via un port USB de type C. Le tout est complĂ©tĂ© de deux capteurs photo de 8 mĂ©gapixels (un Ă l’avant et un Ă l’arrière).

La M5 Lite fonctionne sans problème sous Android 8, grâce Ă son processeur Kirin 659, dotĂ© de huit coeurs cadencĂ©s Ă 1,6 GHz. Celui-ci est complĂ©tĂ© par 4 Go de mĂ©moire et 64 Go d’espace de stockage. Ce dernier peut ĂŞtre Ă©tendu par l’intermĂ©diaire d’un lecteur de cartes mĂ©moire microSD. L’ensemble permet de rĂ©aliser la plupart des tâches courantes, comme la consultation de ses mails, du Web, des rĂ©seaux sociaux, des sites de vidĂ©o ou de musique Ă la demande, jeux, etc.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.