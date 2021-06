La tablette Galaxy Tab S7 de Samsung passe à 419 € (via ODR et remise fidélité)

Envie de vous équiper d'une tablette tactile haut de gamme ? Auchan propose en ce moment la Samsung Galaxy Tab S7 à 619 €. Une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung cumulée à une remise de fidélité de 100 euros fait chuter son prix de revient à seulement 419 euros. Explications.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez de ce bon plan Auchan pour acquérir la Galaxy Tab S7 de Samsung au meilleur prix du marché. Affichée à 619 €, elle est éligible à une offre de remboursement différé de 100 €. De plus, en complétant votre numéro de carte Auchan lors de la validation de votre panier, vous bénéficiez de 100 euros crédités sur votre cagnotte de votre compte “Waaoh”.

Afin de bénéficier des 100 € remboursés, vous devez une fois votre achat effectué, constituer votre dossier et le renvoyer avec votre preuve d'achat en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. L'offre est valable jusqu'au 30 juin 2021.

Pour en revenir à la Samsung Galaxy Tab S7, elle arbore un écran tactile d'une diagonale de 11 pouces de définition 2560 x 1600 pixels. Sous la capot, le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865 Pro, couplé à une mémoire RAM de 6 Go. Son espace de stockage de 128 Go est extensible jusqu'à 1 To via l'ajout d'une carte microSD.

Son autonomie, est également l'un de ses points forts, confiée à une batterie grande capacité de 8 000 mAh. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10 et l'interface épurée Samsung One UI 2.5. Enfin, concernant la photo et vidéo, la tablette est équipée d'une webcam arrière de 13 + 5 MP et une webcam frontale de 8 MP.

Litre également : Meilleures tablettes tactiles en 2021 : notre sélection à ne pas rater !