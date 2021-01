La souris Logitech G502 Hero passe sous la barre des 50 euros

Profitez de ce bon plan Amazon qui permet de s'équiper de la souris gamer filaire Logitech G502 euros pour moins de 50 euros. S'il faut habituellement débourser 89,99 € pour se la procurer, elle fait l'objet d'une réduction sur le site du géant américain permettant de l'avoir à 49,99 euros.

En cette période de soldes d'hiver 2021, la souris gamer filaire Logitech G502 Hero est disponible sous la barre des 50 €, à très précisément 49,99 euros. C'est du coté de l'enseigne en ligne Amazon qu'il faut se rendre pour profiter de ce nouveau bon plan. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

La Logitech G502 Hero surprend grâce à son design robotique et un éclairage personnalisable qui ravira les gamers. Précise et sophistiquée, elle est dispose de 11 boutons programmables et d’un capteur de 16 000 DPI. Parfaite pour les joueurs les plus exigeants dont le budget n’est pas extensible.

Elle dispose de cinq poids de 3,6 g qui permettent d'ajuster son poids afin de trouver la configuration idéale et optimiser vos performances de gamer. Enfin, on retrouve aussi la technologie Lightsync qui vous offre un éclairage RVB entièrement personnalisable, synchronisez les animations et les effets d'éclairage avec vos autres dispositifs Logitech G (Logiciel Logitech G Gaming requis).