La rentrée Fnac : jusqu’à 300€ de réduction sur l’iPad Pro 12,9″ 1To

A l'occasion de la rentrée scolaire, la Fnac a décidé de casser ses prix ! Pendant encore quelques jours, vous pouvez profiter de réductions incroyables sur de très nombreux produits. Parmi eux, on trouve l'iPad Pro 12,9″ avec une remise de 300€.

Découvrir l'offre chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter de l'iPad Pro 12,9 pouces 1To Gris Sidéral WiFi Cellular 2020 4ème génération avec -16% de réduction. Il se retrouve ainsi à 1539,99€ au lieu de 1839,99€. Une occasion en or de découvrir la qualité Apple à prix mini !

Si vous achetez cet iPad dès maintenant chez la Fnac, vous profitez également des offres suivantes :

Les frais de livraison offerts.

30€ offerts tous les 200€ d'achat avec le code promo RENTREE.

-40€ pour tout achat simultané de cet iPad et de Microsoft 365.

Le Smart Keyboard Folio pour iPad Pro 12,9″ au prix de 149,99€ au lieu de 219,99€.

L'iPad Pro 12,9″ : plus rapide qu'un PC portable et transportable partout

Doté d'un écran Liquid Retina bord à bord, l'iPad Pro 12,9″ est très immersif. Il offre également des technologies de pointe comme ProMotion ou encore True Tone, ainsi qu'une précision des couleurs exceptionnelle. D'après Apple, l'écran Liquid Retina de l'iPad Pro 12,9″ est l'écran mobile le plus évolué du monde, rien que ça !

Côté performances, l'iPad Pro 12,9″ joue une nouvelle fois dans la cour des grands avec une puce A12Z Bionic et un processeur graphique huit cœurs. Il permet ainsi le montage de vidéo 4K, la conception 3D et la réalité augmentée. Enfin, on note aussi sa batterie haut de gamme, capable de durer 10 heures.

Si vous êtes intéressé par cet iPad, n'attendez plus et rendez-vous dès maintenant sur le site de la Fnac pour en profiter avec 300€ de réduction. Depuis le site de l'enseigne, vous pouvez également vous profiter d'autres iPad à prix cassé, comme par exemple :

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.