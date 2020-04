La Poste Mobile lance un forfait illimité avec 30Go d’internet pour moins de 10 € / mois, même après 1 an !

La Poste Mobile propose propose en ce dĂ©but de mois d’avril une offre plutĂ´t intĂ©ressante pour les personnes Ă la recherche d’un forfait mobile pas cher incluant une enveloppe de datas mobiles assez confortable. Jusqu’au 23 mai 2020, il est possible de souscrire au forfait 30 Go en 4G dont 10 Go utilisables en Europe et DOM) pour 9.99€ / mois, sans condition de durĂ©e avec un prix qui n’augmente pas au bout d’un an.

Voici un bon plan intĂ©ressant pour les personnes qui voudraient souscrire Ă un forfait mobile pas cher sur une longue durĂ©e. La Poste Mobile qui exploite le rĂ©seau de SFR propose une belle offre sans engagement permettant de souscrire au forfait 30 Go Ă 9.99€ / mois, sans prix qui augmente au bout d’un an. On retrouve parmi les services inclus :

Les appels, SMS et MMS illimités en France et DOM

30 Go d’internet en France

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM / COM vers ces mêmes zones et le France Métropolitaine

10 Go d’internet utilisable depuis l’Europe et les DOM / DOM (usage décompté des 30Go)

Le code promo TOUSCONNECTES vous permet d’avoir le 1er mois offert. Il est Ă renseigner dans le champs « Code Promo » et est valable jusqu’au 13 avril 2020. Comptez 9,90€ pour la carte SIM, 5€ pour les frais de livraison, et le prix des Ă©ventuels accessoires que vous ajouterez Ă votre commande. Enfin, vous pouvez souscrire en ouverture de nouvelle ligne ou bien dans le cadre d’une portabilitĂ©. Si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, sachez qu’il y en a pleins d’autres, les voici :

