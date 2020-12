La Nintendo Switch Lite + Animal Crossing : New Horizon chute à 199,99 €

La version allégée de la Nintendo Switch, la Switch Lite fait l’objet d’un bon plan sur Amazon. Elle est proposée dans un pack incluant le jeu Animal Crossing New Horizon au format dématérialisé ainsi qu’un abonnement de 3 mois au service Nintendo Switch Online pour seulement 199,99 € au lieu de 249,99 € en moyenne.

C’est dans le cadre d’une vente flash disponible seulement aujourd’hui qu’il est possible de se procurer le pack incluant la Nintendo Switch Lite avec le jeu Animal Crossing New Horizon au format dématérialisé ainsi qu’un abonnement de 3 mois au service Nintendo Switch Online pour 199,99 € au lieu de 249,99 €.

Les pièces en stocks étant limitées, nous vous conseillons de ne pas trop tergiverser si vous êtes intéressés. Ce sont les coloris turquoise et corail qui font l’objet de cette vente flash. Pour en revenir à la Nintendo Switch Lite, elle propose moins de fonctionnalités que sa grande soeur.

En mode portable, la Switch Lite dispose d’un écran LCD tactile de 5,5 pouces (définition de 720 pixels). La console affiche des dimensions de 91,1 x 208 x 13,9 mm et pèse 275 grammes. À propos de l’autonomie, la Nintendo Switch Lite a durée comprise entre 3 et 7 heures (4 heures de jeu consécutif pour le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild par exemple).

