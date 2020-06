La montre connectée Huawei Watch GT 2 est à un prix très attractif sur Cdiscount

Généralement commercialisée à 229 €, la montre connectée sport Huawei Watch GT 2 fait en ce moment l’objet d’une promotion sur le site de l’enseigne en ligne Cdiscount. Elle est en effet proposée à 159 € soit une réduction de 70 euros. Focus sur ce nouveau bon plan.

Vous souhaitez vous équiper d’une montre connectée à la fois élégante proposant un design sport ? Vous pouvez acquérir la Huawei Watch GT 2 qui est actuellement en promotion du coté de l’enseigne en ligne Cdiscount. C’est le modèle Sport avec boîtier de 46 mm qui fait l’objet de cette offre. Elle est à 159 € au lieu de 229 € en temps normal.

La Huawei Watch GT 2 est dotée d’un écran rond type AMOLED de 1,2 pouces de définition 390 x 390 pixels et affiche des images claires et précises. En plus de l’heure, vous avez accès à tout un tas d’informations plus utiles les unes que les autres. Vous pouvez par exemple voir directement sur votre smartphone le nombre de pas que vous avez effectués.

Tactile, son vous donne la possibilité de naviguer facilement dans les différents menus. Elle est également dotée de deux boutons physiques placés sur sa tranche. Sous le capot, on retrouve un processeur Kirin A1, ainsi que 4 Go de mémoire interne. Tout cet attirail lui procure une excellente réactivité.

Conçue à la base pour les sportifs, la GT 2 de Huawei propose également un capteur de rythme cardiaque situé au dos de la montre qui permet d’avoir un aperçu sur vos effort lors de vos entrainement (marche, course, vélo, nage, etc.), et obtenir des informations précieuses sur votre votre niveau de stress. Très polyvalente, la GT 2 intègre également une puce GPS et propose une fonction de surveillance du sommeil, le tout accessible directement depuis l’application Huawei dédiée.

