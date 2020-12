La manette Xbox Series est à prix canon pour le Black Friday Amazon

Amazon propose pour le Black Friday une réduction de 25¨sur la nouvelle manette pour console Xbox Series X et S. Il est en effet possible de l’avoir à seulement 44,99 € au lieu de 59,99 € en temps normal. Une offre à saisir d’urgence, valable dans la limite des stocks disponibles.

Profitez du Black Friday Amazon pour acheter la nouvelle manette Xbox Series X à prix cassé. Alors qu’on la trouve généralement à 59,99 €, elle fait l’objet d’une réduction de 15 euros faisant ainsi chuter son prix sous la barre des 45 euros, à très exactement 44,99 €. C’est donc le moment idéal pour celles ou ceux qui voudrait une manette supplémentaires pour leur Xbox Series S ou X.

La nouvelle manette sans fil Xbox X Series s’inspire de la Elite Series 2. Son design a quelque peu été repensé avec ses surfaces texturées et sa géométrie raffinée, pour un confort de jeu accru. Parmi les fonctionnalités, la manette propose : la technologie Xbox sans fil et Bluetooth, une prise casque 3,5 mm, la possibilité de personnaliser des boutons avec l’application Xbox Accessories. Elle embarque un port USB-type C.

La croix multidirectionnelle à également été amélioré afin d’offrir une prise en main précise. sur les gâchettes, une surface antidérapante, tout comme sur l’arrière de la manette. Enfin, on retrouve aussi un bouton de partage dédié est également de la partie pour le partage de captures d’écran, et de sessions de jeu. Elle sera disponible la 10 novembre dans les coloris Carbon Black, Robot White et Shock Blue au prix de 59,99 €.