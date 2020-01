La manette Xbox One et 3 mois d’abonnement au Xbox Live Gold à moins de 50 €

Amazon propose la manette Xbox One et 3 mois d’abonnement au service Xbox Live Gold Ă 46.48 €. Une excellente opportunitĂ© Ă saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles. Deux coloris sont affichĂ©s Ă ce prix avantageux : noir et blanc.Â

En cette pĂ©riode de soldes d’hiver, il est possible de faire de belles affaires dans l’univers du jeu vidĂ©o, Ă limage de ce bon plan Amazon qui permet de se procurer la manette Xbox One et un abonnement de trois mois au Xbox Live Gold pour 46.48 euros. Les caractĂ©ristiques de la manette :

Technologie Bluetooth 4.0

Connexion filaire pour PC – câble de 2.74m inclus

Connexion filaire/sans fil pour Xbox One

L’expĂ©rience Bluetooth peut varier d’un appareil Ă l’autre

Le Xbox Live Gold c’est un service qui propose un accès multijoueur à tous les membres de votre famille. Il s’agit de l’expérience multijoueur la plus avancée disponible, et vous avez même la possibilité de recevoir des invitations multijoueurs tout en regardant la télé. Aussi, vous avez des réductions sur des contenus sélectionnés chaque semaine. Avec les bons plans du Gold, économisez jusqu’à 75 % sur les jeux du Marché Xbox.

