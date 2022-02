La licence Lifetime Windows 10 Pro à 12€, Office à 24€ et des réductions jusqu’à -91% pour les soldes de février

Pour célébrer le mois de février, le site de vente de logiciels VIP-URcdkey vous propose des réductions allant jusqu'à -91% sur une large sélection de produits Microsoft. Découvrez toutes les offres ci-dessous.

En ce moment chez VIP-URcdkey, vous pouvez profiter de plusieurs produits à prix cassé avec notamment Windows 10 Pro à seulement 12€ et Office à seulement 24€ ! En prime, le site vous propose le code promo PA25 pour 25% de réduction supplémentaire. Vous pouvez ainsi profiter des offres suivantes :

Comment bénéficier des 25% de réduction avec le code PA25 ?

Comme précisé précédemment, VIP-URcdkey a mis en place un code promo de -25% spécialement pour les lecteurs de Phonandroid : PA25.

Pour profiter de cette réduction, il vous suffit d'ajouter les articles qui vous intéressent à votre panier et d'inscrire “PA25” dans l'espace dédié. Cliquez ensuite sur le bouton “Application” pour voir la réduction s'appliquer automatiquement au total de votre panier.

Une fois votre commande passée, vous recevez votre clé par email dans les plus brefs délais. Mais comment installer une nouvelle clé Windows ? Pas de panique.

Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre PC et de cliquer sur la rubrique “Activation”. Sélectionnez ensuite “Modifier la clé de produit” et inscrivez la clé que vous venez de recevoir par email. Et voilà, vous pouvez profiter de votre nouveau système d'exploitation tout en préservant votre tirelire !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-URcdkey.