La Huawei Watch GT 2 Pro chute sous la barre des 180 € sur Amazon

La montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro fait l'objet d'une réduction sur Amazon. Généralement vendue au tarif de 299 €, elle voit grâce à une réduction de 120 €, son prix chuter sous la barre des 200 €, à très précisément 179 €.

Si vous êtes à la recherche d'une montre connectée proposant à la fois un design sobre et sportif, la Huawei Watch GT 2 Pro est faites pour vous. Amazon la propose en ce moment en promotion à 179 € au lieu de 299 € en moyenne. Une belle réduction de 120 € qui ne se refuse pas.

Pour en revenir à la Hauwei Watch GT 2 Pro, cette montre connectée dispose de plus d'une corde à son arc. En plus d'offrir un superbe design, elle jouit d'un cadran en saphir et d'un boitier en titane, pour une conception légère et ultra résistante. Elle donne l'impression de véritable montre, les fonctionnalités connectées en prime avec une autonomie record pouvant atteindre jusqu'à 14 jours.

Elle arbore un écran AMOLED de 1,39 pouces avec une résolution de 454 x 454px. Orientée sport, la Watch GT 2 Pro propose une multitude de fonctionnalité comme le suivi d'activités sportives, une centaine de modes d'entraînement ainsi qu'une détection automatique du sport que vous pratiquez. Elle est en outre dotée d'une puce GPS, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de la connecter en Bluetooth à votre smartphone pour qu'elle fonctionne lors de vos séances de sport.

