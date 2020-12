La Huawei Watch GT 2 à prix CHOC pour Noël, vite !

Vous avez l’intention d’offrir une montre connectée pas chère pour les fêtes de fin d’année ? Durant le mois de décembre 2020, Orange vous permet d’acquérir la Huawei Watch GT 2 sous les 70 euros pour Noël. Une offre qui est bien évidemment à ne pas manquer !

Si vous avez raté la précédente offre sur la Huawei Watch GT 2 chez Amazon, voici une bonne occasion de vous rattraper avec ce nouveau bon plan.

Sur la boutique en ligne Orange, le numéro 1 des télécoms propose le modèle 42 mm de la montre connectée du constructeur chinois au prix de 69,99 euros au lieu de 99,99 euros. La réduction de 30 euros se fait par l’intermédiaire d’une offre de remboursement valable jusqu’au mardi 29 décembre 2020 inclus et dont les conditions de l’ODR sont à consulter via ce lien.

Pour rappel ou à titre d’information, la Huawei Watch GT 2 est une montre qui est notamment équipée de la puce Kirin A1 lui permettant de disposer d’une autonomie maximale d’une semaine. Elle est dotée d’un écran AMOLED HD de 1,2 pouce (résolution de 390 x 390 pixels) et dispose de nombreux capteurs dont un GPS et un cardiofréquencemètre. Compatible avec les appareils Android 4.4 (ou version ultérieure) et iOS 9.0 (ou version supérieur), l’objet connecté embarque de nombreuses fonctionnalités comme les appels Bluetooth, les notifications, le lecteur audio, le suivi de du sommeil via TruSleep 2.0 ou le suivi de l’état de stress via TruRelax.